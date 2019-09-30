Хабаровск, , 03:38 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск для проведения ряда рабочих встреч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пассажирский терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Г. И. Невельского, краевой дворец единоборств «Самбо», производственная площадка «Парус», территории опережающего развития «Комсомольск» — далеко не полный перечень объектов, запланированных к посещению в ходе рабочих встреч полпреда по ДФО, сообщили в аппарате полпреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре ищут инвестора для строительства на набережной города туристического комплекса, который будет включать в себя «село Пермское», выполненное в историческом стиле.