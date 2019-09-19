Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:25 — REGNUM Для строительства гостиничного этнографического комплекса «Село Пермское» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвестора. Проект реализуется при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект будет интегрирован в городскую инфраструктуру, примыкающую к набережной, которая сейчас реконструируется. Для инвесторов предусмотрены меры поддержки в виде подключения к сетям и выделения земли. Все постройки в «Селе Пермское» будут выполнены в стиле русской деревни и нанайского стойбища.

Создание села связано с историей возникновения Комсомольска-на-Амуре. Будущий город возник как село переселенцев из Перми в районе нанайского стойбища Мылки. Его так и назвали «Пермское-на-Амуре». Предполагаемый объём инвестиций в проект 112 млн рублей, срок окупаемости — 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выразил в очередной раз недовольство реализацией комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Ранее, в 2016 году он уже критиковал местные власти за проволочки и пригрозил увольнением чиновникам, «устроившим себе сладкую жизнь».