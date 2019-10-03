Последнее время, обсуждая Северный морской путь, эксперты прежде всего вспоминают задачу. поставленную президентом Владимиром Путиным: 80 млн тонн груза к 2024 году. Почему эта задача не может быть решена «в лоб», рассказывает автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

Пристань порта Сабетта Digital.gov.ru

Санкт-Петербург, , 06:49 — REGNUM Нельзя добиться упомянутых 80 млн просто самих по себе, необходимо понимать, что грузим, кому и куда, и, что не менее важно, какие средства при этом используются. Ведь 80 млн нельзя перекидать пригоршнями, для этого нужна развитая портовая инфраструктура, как отправляющая, так и принимающая груз. И вот тут на пути данного отрезка задачи возникает существенная преграда.

На СМП всего два порта отвечают современным требованиям, и то построены Новатэком и Норникелем разумеется, под собственные нужды. Речь идет о портах Сабетта и Дудинка, которые на данный момент являются светлыми пятнами технологической продвинутости на фоне довольно мрачных просторов остального СМП. Может быть, что-то изменится с установкой плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в порте Певек, но для Тикси и Диксона перспективы пока совершенно не просматриваются. Так что же и с какой целью будет перемещаться по СМП и окружающим его мрачным и безлюдным пространствам в количестве 80 млн тонн?

Читайте статью Валентина Юшкевича «Севморпуть: порты за бортом?».