Минск, , 14:28 — REGNUM Белоруссия готова к передаче России предложений по сумме компенсации за ЧП с загрязненной нефтью на нефтепроводе «Дружба». Об этом 26 сентября рассказал журналистам в Минске зампред белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Наше видение есть, и мы готовы российской стороне передать (предложения) и обсудить», — цитирует Сизова ТАСС.

Также он рассказал, что осталось только определить нанесённый Мозырскому НПЗ ущерб от переработки загрязнённой нефти, а остальные параметру уже определены.

Кроме этого, Владимир Сизов подчеркнул, что данный вопрос находится в постоянной переговорной повестке дня Москвы и Минска. При этом, по словам зампреда «Белнефтехима», вопрос компенсации издержек за поставки «грязной» нефти замедлился из-за активной подготовки программы российско-белорусской интеграции.

Отметим, именно концерн «Белнефтехим» в апреле текущего года сообщил о резком ухудшении качества нефти, которая поступает из России по нефтепроводу «Дружба». Вскоре выяснилось, что большие объемы нефти загрязнены хлорорганическими соединениями из-за слива в магистральный трубопровод в районе Самары. Таким образом частные компании планировали скрыть хищение нефти.

Читайте также: В Минске хотят получить компенсации за грязную нефть из РФ до конца года