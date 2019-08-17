Минск, , 10:04 — REGNUM

В Белоруссии рассчитывают ещё до конца 2019 года договориться с Российской Федерацией о компенсации за поступление в нефтепровод «Дружба» некондиционной нефти, загрязненной хлорорганикой. Об этом в эире телеканала «Беларусь-1» заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Напомним, что именно концерн «Белнефтехим» в апреле сего года сообщил о резком ухудшении качества нефти, которая поступает из России по нефтепроводу «Дружба». Вскоре выяснилось, что большие объемы нефти загрязнены хлорорганическими соединениями.

Загрязненная нефть была слита в магистральный трубопровод в районе Самара. Таким образом частные компании планировали скрыть хищение нефти.

В итоге белорусская сторона требует компенсаций. При этом правительство Белоруссии согласно, чтобф компенсации были предоставлены в виде дополнительных поставок нефти.

Рыбаков рассказал, что сейчас идет проработка российской стороной различных механизмов компенсации.

«К сожалению, она не так быстро происходит <…>, работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать», — рассказал глава «Белнефтехима».