Москва, , 12:42 — REGNUM Город Сочи в 2019 году вновь стал лидером спроса среди черноморских направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам исполнительного директора АТОР туроператоров Майи Ломидзе, далее с большим отрывом идут Ялта, Евпатория, Анапа, Геленджик.

В летнем сезоне-2019 на черноморские курорты пришлось более 60% всего внутреннего организованного турпотока (рост более 10%).

Также летом 2019 года пользовались спросом экскурсионные направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо (рост 5−7%).

Как сообщало ИА REGNUM, по всем выездным направлениям в летнем сезоне 2019 года (1 мая — середина сентября) выездной спрос увеличился на 12−15% по сравнению с 2018 годом.

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