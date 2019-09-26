Москва, , 12:06 — REGNUM По всем выездным направлениям в летнем сезоне 2019 года (1 мая — середина сентября) выездной спрос увеличился на 12−15% по сравнению с 2018 годом. Такие цифры привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, сообщается на сайте АТОР.

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В топ самых массовых выездных туров летом 2019 года вошли: Турция, Кипр, Греция, Испания, Италия, Таиланд, Черногория, Болгария.

Наибольшую динамику прироста показывали страны, как Испания (+25%), Китай, Италия и Франция (около 10%). Небольшой рост туров (1,5%-2%) наблюдался в США и Великобританию.

По мнению Ломидзе, спрос туров за границу вырос благодаря крайне гибкой ценовой политике туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ (87%) копят деньги на отдых. 33% рассматривают возможность поехать в отпуск за границу, 58% планируют отдыхать в России.

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АТОР: цены пляжных туров существенно снизятся с 1 сентября