Москва, , 07:50 — REGNUM Стали известны подробности иска страховой компании, лишившейся лицензии, к Министерству внутренних дел России. Из 611 млн рублей, что предъявлены к взысканию, на неустойку по государственному контракту приходится свыше 116 млн рублей. Обоснованность претензий Арбитражный суд Москвы рассмотрит 17 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Иск заявлен о взыскании 495 343 830 рублей 29 копеек задолженности, 116 645 666 рублей 78 копеек неустойки и неустойки за период с 21.08.2019 года по день фактической оплаты долга по государственному контракту №31/31ГК от 10.01.2018 года», — отмечается в материалах дела.

В открытых источниках информации госконтракт с таким номером, заключённый с истцом — ООО «Центральное страховое общество» (сегодня называется «Центральное общество»), касается обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ. По нему страховщик был обязан оказывать услуги в рамках страховых случаев с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

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Напомним, истец ранее носил название ООО «Центральное страховое общество». Регулятор лишил его лицензии в конце мая 2018 года. Иск к министерству поступил в конце августа 2019 года.