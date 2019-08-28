Москва, , 08:01 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы 23 сентября 2019 года начнёт рассмотрение иска ООО «Центральное общество», которое ранее называлось ООО «Центральное страховое общество», но было лишено лицензии приказом ЦБ РФ. Ответчиком выступает Министерство внутренних дел РФ, сумма иска превышает 611,9 млн рублей. Подробности пока неизвестны, но иск к производству уже принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 22 августа, 27 августа его приняли к производству, назначив заседание на 23 сентября. Сумма исковых требований — 611 989 497,07 рубля. Подробности пока неизвестны.

Истец до 9 августа 2019 года носил название ООО «Центральное страховое общество». Последнее было лишено лицензии приказом ЦБ РФ от 25 мая 2018 года. В сообщении регулятора уточнялось, что решение принято «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 27.04.2018 года №ОД‑1105 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала)».

ООО было учреждено в октябре 2000 года, уставный капитал — 855 млн рублей. В ЕГРЮЛ в качестве участников общества указаны ООО «Эскапартнерз», ООО «Деш.Экс», АО «Фаворит» и ООО «Евтроторг Астра». По последнему есть пометка — «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

В базе судов есть до конца не рассмотренный иск о банкротстве ООО, он оставлен без движения до 6 сентября из-за недочётов. Аналогичный иск временной администрации ООО в конце июня 2018 года судом был возвращён без рассмотрения.

Напомним, в Татарии без лицензии в мае 2019 года остался один из крупных страховщиков — АО «Национальная страховая компания «Татарстан». Компания входила в топ страховых организаций в сегменте ОСАГО. 27 августа 2019 года суд должен был рассмотреть иск о банкротстве АО. В базе уточняется, что удовлетворено заявление, но пока не ясно, идёт ли речь о банкротном требовании. Решение ещё не изготовлено.

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