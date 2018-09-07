От наблюдения к внешнему управлению: дело стратегического завода из Казани

Казань, , 04:40 — REGNUM Старейшее предприятие Татарии, включённое в список стратегических предприятий России, имеющее статус поставщика ООН, ОАО «Казанский завод синтетического каучука» из-под наблюдения переведено под внешнее управление. Этап с целью восстановления финансового состояния компании продлится 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года. После соответствующего ходатайства временного управляющего Арбитражный суд Татарии ввёл этот этап для предприятия, пострадавшего от участия в софинансировании крупного российского химпроекта по созданию производства по выпуску метилхлорсиланов, который также оказал негативное влияние и на банк «Спурт», через своего бывшего председателя правления Евгению Даутову аффилированный с заводом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на базе КЗСК в 2010 году было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое должно было выступить оператором проекта по созданию промышленных мощностей по выпуску метилхлорсиланов. Долю в «дочке» свыше 48% имеет правительство РФ. Реализация проекта шла на заёмные средства, основной объём которых предоставил Внешэкономбанк. Сумма по договору кредитования с ним составила 7,8 млрд рублей, из них по факту было выплачено около 3,4 млрд рублей. Из-за несогласия со стоимостью строительства в феврале 2016 года ВЭБ приостановил финансирование. У АО «КЗСК-Силикон» начались проблемы с оплатой услуг перед подрядчиками. Один из них обратился в суд, потребовав признать АО «КЗСК-Силикон» банкротом. Иск был удовлетворён и «дочка» КЗСК до 18 ноября 2018 года пробудет под конкурсным производством. Между тем, в июле 2018 года малоизвестная строительная компания из Казани выступила с предложением оплатить все долги АО, которых только в реестре содержится на сумму более 3,864 млрд рублей. Ходатайство ООО «СК Балкыш» суд рассмотрит 24 сентября 2018 года. Если долги удовлетворят, у проекта появится шанс.

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АО «КЗСК», как и банк «Спурт», пострадали от участия в проекте. И если «Спурт» лишился лицензии, был признан банкротом и на сегодня находится на этапе конкурсного производства, то КЗСК пока банкротом не является. Иск о банкротстве завод подал самостоятельно еще год назад, когда появились финансовые трудности. Его рассмотрение долгое время откладывалось, но с конца марта 2018 года в отношении завода ввели наблюдение, тогда уточнялось, что спасать важное для страны предприятие будут силами госкорпорации «Ростех», Минпромторга РФ и аналогичного министерства РТ. Также в 2018 году завод был внесён в реестр российских стратегических предприятий.

В конце августа 2018 года должно было пройти собрание кредиторов КЗСК, но оно было «заблокировано» обеспечительными мерами банка «Спурт» — до рассмотрения требований банка. Ходатайство о переходе к новому этапу в процедуре банкротства в суд подал временный управляющий, который посчитал, что «не проведение первого собрания кредиторов не препятствует рассмотрению дела о банкротстве».

"Согласно отчету временного управляющего в период наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования 31 кредитора с общей суммой требований в размере 4 440 516 091,33 рубля долга, 44 509 456,66 рубля санкций», — отмечается в материалах дела и уточняется, что балансовая стоимость имущества по состоянию на 1 апреля 2018 года составляла 3 969 425 000 рублей.

Суд решил, что не проведение собрания не является основанием для отказа в ходатайстве и ввёл в отношении завода внешнее управление на 18 месяцев. Временным управляющим назначен Павел Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод в Казани существует с ноября 1936 года, в 2005 году он получил номер официального поставщика ООН.

С банком «Спурт» АО «КЗСК» связан через Евгению Даутову — бывшего председателя правления обанкроченного осенью 2017 года банка. В АО она владеет долей в 30,05%, ещё 20% принадлежит ООО «Газ-маркет», где Даутова — единственный владелец.