Москва, , 10:30 — REGNUM Компания «Яндекс» должна будет выплатить в счёт государства 100 тыс. рублей. Штраф на такую сумму был наложен на компанию Федеральной антимонопольной службой за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства 24 сентября.

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Так, «Яндекс» распространял рекламу услуг ООО «Центр по сертификации и экспертизе» по оценке соответствия. При этом общество не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности.

«В свою очередь ООО «Центр по сертификации и экспертизе» как рекламодателю ведомство вынесло предупреждение», — добавили в ФАС.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе ФАС оштрафовала ООО «Яндекс» на 100 тыс. рублей за размещение в «Яндекс.Директ» незаконной рекламы услуг в сфере сертификации и декларирования продукции. Речь идёт о получении сертификата соответствия от ООО «ИТС Групп», не имевшего необходимого разрешения от Росаккредитации.

Как было установлено, ООО «ИТС Групп» не зарегистрировано в национальной системе аккредитации, и в связи с этим признала рекламные объявления компании прямым нарушением федерального закона «О рекламе».