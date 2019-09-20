Москва, , 16:22 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ООО «Яндекс» за размещение в «Яндекс.Директ» незаконной рекламы услуг в сфере сертификации и декларирования продукции. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, компания выступила распространителем контекстной рекламы о получении сертификата соответствия от ООО «ИТС Групп», не имевшего необходимого разрешения от Росаккредитации.

В конце июля комиссия ФАС установила, что ООО «ИТС Групп» не зарегистрировано в национальной системе аккредитации, и в связи с этим признала рекламные объявления компании прямым нарушением федерального закона «О рекламе».

В результате «Яндексу» придется перечислить в бюджет 100 тысяч рублей административного штрафа. В свою очередь, рекламодатель получил от ФАС не административный штраф, а лишь предупреждение, поскольку общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.