Нью-Йорк, США, , 21:23 — REGNUM Фондовый рынок США вышел из «красной зоны» к середине торгов понедельника, 23 сентября передает агентство Reuters.

Тем не менее, все основные индексы не выходят в плюс, а находятся на уровне закрытия прошлой недели — росту рынка мешает глобальная неопределенность из-за торговой войны с Китаем.

К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 19,89 пункта (0,07%), до 26 954,96 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,44 пункта (0,05%), до 2993,51 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,70 пункта (0,01%), до 8118,38 пункта.

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