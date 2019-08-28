Нью-Йорк, США, , 18:10 — REGNUM

Все основные индексы фондового рынка США стартовали в небольшом минусе, 28 августа передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 64,91 пункта (0,25%), до 25 712,99 пункта, индекс S&P 500 упал на 7,88 пункта (0,27%), до 2861,28 пункта, индекс Nasdaq упал на 28,60 пункта (0,37%), до 7798,35 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа фондовый рынок США начал торги в плюсе, но завершил в «красной зоне» на фоне опасений глобальной рецессии из-за торговой войны Соединенных Штатов и Китая.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит рухнули из-за эскалации торговой войны США и Китая