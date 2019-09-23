Берлин, , 19:57 — REGNUM Дочерняя компания туроператора Thomas Cook в Германии, компания Condor, запросила финансовой помощи у немецкого правительства, 23 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, из-за банкротства британского туроператора под угрозой оказались авиарейсы 240 тыс. клиентов Condor, однако компания пока продолжает полеты.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших в мире туристических компаний Thomas Cook объявила о банкротстве в ночь на 23 сентября.

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