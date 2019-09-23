Афины , , 17:37 — REGNUM По информации греческого Министерства туризма, не менее 50 тыс. клиентов британского туристического оператора Thomas Cook «застряли» в Греции, 23 сентября передает агентство Reuters.

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Представители Управления гражданской авиации Великобритании заявили, что ведут переговоры с греческими отелями, принявшими клиентов обанкротившегося туроператора, «чтобы заверить их, что им заплатят».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 сентября правительство Великобритании объявило о начале «программы репатриации» для своих граждан, оказавшихся за границей без обратного авиабилета по вине Thomas Cook.

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