Лондон, , 16:47 — REGNUM Банкротство британского туроператора Thomas Cook, расстроит отпуск не менее чем для 600 тыс. человек, в том числе 150 тыс. граждан Великобритании, 23 сентября передает агентство Reuters.

Кроме того, крах старейшего туристического оператора в мире, основанного в 1841 году, непосредственно затронет 21 тыс. служащих самой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британский туроператор Thomas Cook объявил о банкротстве и отмене всех авиарейсов для своих клиентов из-за долга в £1,7 млрд фунтов ($2,1 млрд).

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