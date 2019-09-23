Нью-Йорк, США, , 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в минусе на фоне очередного «торможения» торговых переговоров с Китаем, 23 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones упал на 83,62 пункта (0,31%), до 26 851,45 пункта, индекс S&P 500 снизился на 8,57 пункта (0,29%), до 2983,50 пункта, индекс Nasdaq просел на 11,18 пункта (0,14%), до 8106,49 пункта.

В настоящий момент Уолл-стрит находится в ожидании ряда крупных отчетов о состоянии американской экономики, которые могут переломить негативную тенденцию.

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