Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Один из крупнейших банков в мире J.P. Morgan предложил «Индекс Вольфефе» (названный в честь загадочного твита Дональда Трампа «confefe»), который позволит измерять воздействие твиттер-сообщений президента США на рынки облигаций. Об этом сообщает СNBC.

Твиты американского президента, оказывающие влияние на рынки, чаще всего касаются торговли и денежно-кредитной политики. Ключевые слова таких твитов «Китай», «миллиард» и «продукты». «Большая часть твитов президента была сосредоточена на Федеральной резервной системе», — уточнили авторы доклада банка.

С момента своего избрания Трамп в среднем оставлял более 10 твитов в день; из примерно 4000 не-ретвитов, происходящих в течение рыночных часов с 2018 года по настоящее время, 146 переместили рынок.

Большинство твитов Трампа появляются с полудня до 14:00, причем в час дня Трамп пишет примерно в три раза чаще, чем в любое другое время, согласно отчету J. P. Morgan. Ночные твиты президента тоже нередки и могут нести неудобства для рыночных ставок, поскольку глубина рынка накануне вечером, как правило, невелика. А вот с 5 до 8 утра Трамп, видимо, спит, так как в это время в его твиттере затишье.

Дни, когда у Трамп много твитов, также связаны с отрицательной доходностью фондового рынка, по данным Bank of America Merrill Lynch.