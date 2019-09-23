Москва, , 12:37 — REGNUM Банкротство старейшей в мире туркомпании Thomas Cook, которая является владельцем российского туроператора «Интурист», не отразится на деятельности последнего. Как заявил исполнительный директор компании Сергей Толчин, туроператор «Интурист» является российским юридическим лицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта.

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«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе, — приводит РБК слова Толчина. — Клиенты компании улетают и возвращаются в обычном режиме. Никаких изменений во время зимнего сезона также не ожидается».

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Напомним, в ноябре «Интурист» намерен запустить чартеры на Красное море, но не на курорты Египта, а на курорт Эйлат, расположенный в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британский туроператор Thomas Cook Group объявил об отмене всех рейсов в связи с ликвидацией компании. Переговоры с инвесторами представители старейшей в мире туркомпании вели до последнего, в надежде найти необходимые £200 млн, чтобы избежать банкротства.

В настоящее время около 600 тыс. туристов по всему миру находятся в поездках, организованных этой компанией или её дочерними. При этом в МИД Великобритании пообещали помочь вернуть домой британских туристов в случае банкротства компании.

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