Лондон, , 18:06 — REGNUM Власти Великобритании помогут вернуть туристов в случае банкротства старейшей в мире туркомпании Thomas Cook, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в эфире телеканала BBC.

«У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вернуть наших туристов в Великобританию», — сказал он.

Напомним, долг Thomas Cook по состоянию на лето 2019 года достиг £1,7 млрд, акции компании подешевели на 95%. В настоящее время компании необходимо £200 млн кредита для того, чтобы предотвратить процедуру банкротства.