Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM В настоящее время себестоимость одной поездки, по оценкам экономистов нижегородского метро, составляет 56 рублей, при стоимости проезда в 28 рублей за наличные и 26 рублей — при оплате банковской или транспортной картами. С учетом средств, которые платят за проезд льготные категории граждан, средняя реальная стоимость поездки составляет около 21 рубля. Для сохранения инфраструктуры «подземки» тариф на проезд необходимо повысить, заявил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев. Однако конкретную цифру, на сколько необходимо повысить тариф, он не назвал.

По его словам, документы с обоснованием необходимости увеличения стоимости проезда направлены в Региональную службу по тарифам, после проведения анализа заявки муниципального предприятия этот вопрос будет решен.

«Строить метрополитен надо, и все это понимают, но надо еще сохранить то, что есть в нормальном хорошем состоянии», — сказал глава предприятия в интервью телекомпании «Волга».

Несмотря на то, что капитальный ремонт вагонов проводится, ряд тоннелей не ремонтировался с момента создания, а в 2019 году МП исполняется 34 года. Необходимо устранить протечки, заменить рельсы, кабели и энергооборудование.

В то же время, согласно концепции перспективного развития нижегородского метро до 2025 года, которая была опубликована еще в 2010 году, к концу указанного срока число станций должно вырасти до 32, новые должны появиться и в Верхних Печерах, и в Кузнечихе, а также на Бору и в Новинках.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Нижнего Новгорода внесла в областное Законодательное собрание инициативу о перераспределении расходов метрополитена в равных долях между городским и областным бюджетом. В 2019 году предложено расходы на метро поделить между городским и областным бюджетом пополам, с 2020 года область может взять на себя 70% об общего объема субсидирования метрополитена.

Ранее стало известно, что строительство новых станций не планируется в течение еще как минимум пяти лет — до 2024 года. На вопрос, который был направлен губернатору региона Глеб Никитину еще весной, пришел ответ об отсутствии планов по их возведению в указанный период.

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