Нижний Новгород, , 00:14 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода внесла в областное Законодательное собрание инициативу о перераспределении расходов метрополитена в равных долях между городским и областным бюджетом. Ожидается, что по итогам 2019 года плановый убыток МП «Нижегородское метро» составит около 1 млрд рублей, поскольку доходы составят около 711 млн рублей, а расходы почти 1,8 млрд рублей. Однако, если городской и областной бюджеты внесут по 406 млн рублей, компания сможет бесперебойно работать до конца года, сообщили глава городского департамента транспорта Елена Лекомцева.

Памятник постройке Нижегородского метрополитена Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

При этом для продолжения работы метро необходима замена электрооборудования, ремонт тоннелей и работы по устранению протечек, а также вложения в антитеррористическую защищенность, стоимость этих мероприятий оценивается в 1,89 млрд рублей, что для города станет непосильной ношей.

Лекомцева предложила, чтобы с 2020 года область взяла на себя 70% об общего объема субсидирования метрополитена.

Глава комитета Заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков уточнил, что плановая убыточность метро обусловлена разница между себестоимостью поездки, которая составляет 45 рублей и тарифом на проезд — 26 и 28 рублей.

«Период недофинансирования метрополитена составил около десяти лет, они там выкручиваются, как могут. Ввод в эксплуатацию новой станции «Стрелка» не принес заметных доходов», — цитирует Солдатенкова «Коммерсантъ-Приволжье».

По итогам заседания комитет поддержал инициативу городских властей, а также рекомендовал разработать пятилетнюю госпрограмму приведения метро в нормативное состояние, финансирование которой должно составить 300−350 млн рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, при назревшей необходимости строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде делать этого не планируется еще в течение как минимум пяти лет — до 2024 года. В ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Заксобрании Нижегородской области 10 сентября стало известно, что средств на строительство новых станций в бюджет-2020 и плановый период 2021—2022 годов не заложено. На вопрос, который был направлен губернатору региона Глеб Никитину еще весной, пришел ответ об отсутствии планов по возведению новых станций метрополитена до 2024 год.

После этого сообщалось, что одну из веток метро планируется соединить с электричкой, организовав мультимодальные перевозки на Сормовской линии.