Москва, , 15:57 — REGNUM По итогу текущей недели цены на нефть могут продемонстрировать рост более чем на 7%. Такая динамика обусловлена обострением конфликта на Ближнем Востоке после субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Горящая нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этом фоне США 19 сентября сообщили о намерении создать коалицию для сдерживания иранской угрозы. Конфликт на Ближнем Востоке, пожалуй, остается единственным сильным драйвером стабильности нефти.

В свою очередь макроэкономика говорит об обратном. Замедление роста в Китае и потенциальное обострение торгового конфликта между США и Китаем являются противовесом.

Учитывая фундаментальные факторы, нефть Brent, вероятно, продолжит консолидацию в широком диапазоне.

Однако по мере угасания конфликтной ситуации на Ближнем Востоке нефть может продолжить плавное снижение к отметке $60 за баррель», — считает эксперт.

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