Москва,
20 сентября 2019, 15:57 — REGNUM По итогу текущей недели цены на нефть могут продемонстрировать рост более чем на 7%. Такая динамика обусловлена обострением конфликта на Ближнем Востоке после субботних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Горящая нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На этом фоне США 19 сентября сообщили о намерении создать коалицию для сдерживания иранской угрозы. Конфликт на Ближнем Востоке, пожалуй, остается единственным сильным драйвером стабильности нефти.
В свою очередь макроэкономика говорит об обратном. Замедление роста в Китае и потенциальное обострение торгового конфликта между США и Китаем являются противовесом.
Учитывая фундаментальные факторы, нефть Brent, вероятно, продолжит консолидацию в широком диапазоне.
Однако по мере угасания конфликтной ситуации на Ближнем Востоке нефть может продолжить плавное снижение к отметке $60 за баррель», — считает эксперт.
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