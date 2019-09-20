Москва, , 13:00 — REGNUM Текущая неделя оказалась шоковой для глобального рынка нефти и его участников. Внезапное нападение дронов на объект Саудовской Аравии поставило под сомнение стабильность нефтяных поставок и удовлетворение спроса, зачислив Саудовскую Аравию в зону риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Очевидным стало для всех, что любая напряженность на Ближнем Востоке может создать серьезный дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти, доказав тем самым, что Саудовская Аравия имеет больший вес относительно США.

Два крупных импортера нефти Индия и Китай могут серьезно пострадать, если начнется военный конфликт между США и Ираном. При таком сценарии нефть может подскочить выше $75 за баррель. Вопрос в другом: пойдет ли на такой заведомо проигрышный для США сценарий Дональд Трамп.

Естественным образом для Саудовской Аравии высокие цены на нефть окажутся значительным плюсом, и снижать они их не будут, даже если США начнут оказывать давление путем поиска перемирия с Ираном.

С одной стороны, Америка пытается максимально ограничить возможности развития Ирана, вводя ужесточенные санкции, а также угрожать ответным военным ударом, то с другой стороны, они опасаются высоких цен на нефть. США находятся не в лучшем положении, и найти золотую середину во всей этой истории не так просто.

В том и другом случае реакция цен на нефть будет разной. При случае военного удара по Ирану, цены на нефть вырастут, но могут не дотянуть $80 за баррель при условии, что США обойдутся парой-тройкой ракет.

На этом вопрос будет исчерпан, поскольку Иран и так находится под санкциями и нехватка иранской нефти давно отыграна рынком. А вот угроза падения мирового предложения со стороны Саудовской Аравии может поднять цены и выше $100 за баррель.

В любом случае слово остается за Саудовской Аравией. И крупные участники рынка пока не будут проявлять активности. При этом нефтяные цены могут быть скорректированы до $63,40 марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI скорректируется до $57,50 за баррель», — полагает эксперт.

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