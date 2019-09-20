Москва, , 15:48 — REGNUM Российский рубль 19 сентября продолжил укрепляться к американскому доллару, вплотную приблизившись к полуторамесячным максимумам в 63,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такая прыть российской валюты выглядит очень странно, учитывая снижение нефтяных котировок, и откровенно плохое настроение участников торгов на глобальных рынках.

Да конечно, можно вспомнить о хорошей статистике по российскому рынку труда, или пике налоговых выплат российских компаний, в конце следующей неделе.

Но достаточно ли этих локальных, позитивных, внутренних историй, чтобы переломить глобальное замедление в мировой экономике, которое, судя по вчерашнему докладу ОЭСР, только усиливается.

Сегодня, 20 сентября, настроения на рынках выглядят еще хуже, рисковые активы снижаются.

Так что, по можно ожидать, что странное укрепление российского рубля в ходе сегодняшних торгов приостановится, и он завершит неделю в диапазоне 63,50−64,0 к американскому доллару», — считает эксперт.

Читайте также: Уровень 64 «вполне комфортен» для рубля