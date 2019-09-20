Москва, , 12:52 — REGNUM Российская валюта слегка укрепляется на торгах 20 сентября после двух дней роста. Накануне доллар занырнул под отметку 64 руб., которая теперь играет роль ближайшего локального сопротивления для пары, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сочетание умеренного интереса к риску и небольшого бычьего уклона на рынке нефти позволяет российской валюте удерживать позиции под занавес недели.

Обстановка на рынке нефти остается нервозной в силу неопределенности относительно сроков восстановления добычи в Саудовской Аравии и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Но волатильность в сырьевом сегменте все же несколько снизилась, а цены выглядят более или менее стабильно на краткосрочных графиках. В целом нефтяной фактор оказывает опосредованное влияние на рубль, но в случае резких движений в том или ином направлении он не сможет остаться равнодушным.

Доллар на рынке Форекс чувствует себя неуверенно — эффект от нейтральной риторики ФРС уже исчерпан, а восстановление интереса к риску ограничивает спрос на защитную американскую валюту, что играет на руку «россиянину».

Но учитывая приближение выходных, присутствует риск фиксации прибыли, которая может вернуть пару за пределы уровня 64 руб., который выглядит вполне комфортным для российской валюты», — считает эксперт.

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