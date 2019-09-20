Москва, , 11:21 — REGNUM Министерство финансов РФ и Центробанк предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который планируется за счет граждан, которые решат застраховать свое жилье. Об этом 20 сентября сообщают «Известия».

По словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, ежемесячный минимальный платеж может составить 150 рублей с квартиры.

«95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию, — сказал он. — А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС. Пока что определены 14 пилотных регионов, где страховые программы запущены в первую очередь: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Читайте подробнее: Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС: пока для 14-и регионов