Москва, , 00:00 — REGNUM

Сегодня, 4 августа, в России вступает в силу закон о страховании жилья от ЧС, сообщает ИА REGNUM. Страхование от ЧС останется добровольным.

Жители регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья. Конкретный состав наиболее актуальных рисков власти субъектов РФ могут выбрать самостоятельно — от паводка, пожаров и так далее.

Предполагается, что суммы за страхование будут включаться в платежные квитанции за услуги ЖКХ — можно самостоятельно решать, оплачивать страховку или игнорировать ее.

Эксперты подсчитали, что страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц или 1800−2400 рублей в год.

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Пока что определены 14 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

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