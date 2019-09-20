Москва, , 09:53 — REGNUM Диапазонная торговля текущей недели в рублевых валютных парах может завершиться некоторым ослаблением рубля. Границы колебаний доллара США против рубля составили 63,65 — 64,50 руб. Размах изменений евро был несколько больше 70,20 — 71,35 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«В целом развитие конфликта связанного с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии не привели к военной фазе, что помогло стабилизировать цены на нефть в границах $63 — 64,50 за баррель.

На фоне поступающих с Аравийского полуострова новостей о продолжающемся восстановлении нефтедобычи и переработки сырья, нефтяной рынок успокаивается и цены на нефть могут вернуться в диапазон ниже $62,85.

Скорее всего, диапазонный характер торгов рублем сохраниться до конца текущей недели. При этом есть вероятность, что рубль немного сдаст достигнутые позиции на фоне фиксации прибыли краткосрочными участниками рынка.

Целевым диапазоном роста курса доллара является 64,25 — 64,50 руб. Евро может вырасти к 71,15 руб., но многое будет зависеть от динамики европейской валюты на международном рынке Forex», — считает эксперт.

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