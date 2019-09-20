Москва, , 07:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 19 сентября открылись снижение по рублевым парам. Рубль подорожал к своим конкурентам на фоне роста цен на нефть и повышения интереса инвесторов к рисковым активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Баррель Brent повышался до 65,55 долларов на ожиданиях быстрого добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов.

По итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 64,00 руб., евро/рубль — на 0,13%, до 70,64 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 80,23 руб.

Большую часть прибыли рубль растерял на американской сессии на фоне снижения цен на нефть (коррекция после роста), а также резкого укрепления британского фунта на рынке Форекс.

Фунт резко вырос против доллара США, достигнув максимума 19 июля, на комментариях президента Еврокомиссии Юнкера о том, что ЕС постарается заключить сделку по Брекзиту в срок.

Сегодня, 20 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $64,81. Для рубля поддержка от нефтяного рынка слабая, тем не менее, торги на Мосбирже должны открыться спокойно.

В первой половине дня вероятно небольшое укрепление рубля к доллару на 10−15 копеек. Так как сегодня пятница, то перед выходными ожидаtnz рост по рублевым парам. Закрытие рынка по доллару на уровне 64,20−64,25 руб. полностью соответствует текущей ситуации.

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