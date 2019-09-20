Москва, , 08:40 — REGNUM Министерство труда и соцзащиты РФ еще не получило от Минфина законопроект о гарантированном пенсионном продукте, но готово в установленные законом сроки подготовить свое заключение на документ. Об этом заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев.

Об отправке документа на согласование в Минтруд в финансовом ведомстве сообщили 6 сентября. Законопроект имеет рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте», его разработали вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.

«Официально от них [Минфина] еще ничего не было, мы еще не получили», — сказал Игнатьев ТАСС и уточнил, что Минтруду на выдачу заключения отводится десять дней.

Документ позволяет гражданам увеличить будущую пенсию, совершая взносы. Однако, по словам Игнатьева, откладывать на пенсию люди не готовы, так как просто не имеют для этого дополнительных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений Минфин разработал взамен проекта об индивидуальном пенсионном капитале.

Читайте также: Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

А также: Силуанов пояснил отличия гарантированного пенсионного продукта от ИПК