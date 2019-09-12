Москва, , 19:14 — REGNUM Гарантированный пенсионный продукт отличается от индивидуального пенсионного капитала полной добровольностью участия в нём граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«То, что предложил Минфин — тот же самый закон, только исключительно основанный на добровольном участии в этой системе», — заявил Силуанов.

«Изменения есть по сравнению с предыдущей версией с точки зрения добровольного участия. Раньше предлагалась автоподписка при сохранении права выйти, если работник напишет соответствующее заявление», — указал он.

Человек по желанию сможет по этому механизму откладывать себе на пенсию, получая гарантию увеличенной пенсии, возможность завещать эти деньги, использовать их в ходе работы на жизненно важные обстоятельства, пояснил он.

«Какие стимулы? Будут налоговые стимулы как непосредственного работника с точки зрения вычетов НДФЛ, так и для предпринимателя. Второе — государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, которые будут отложены на период, когда люди пойдут на заслуженный отдых.

Таким образом, создаётся гарантированный продукт, интересный с точки зрения вычетов и позволяющий увеличить свои пенсионные накопления помимо той государственной пенсии, которую будет получать работник.