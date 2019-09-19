Новосибирск, , 17:33 — REGNUM Арбитражный суд Новосибирской области назначил дату рассмотрения иска ОАО «Стадион «Спартак» к ООО «ФК Сибирь». Футбольный клуб требуют признать банкротом из-за финансовой несостоятельности. Судебное заседание назначено на 16 октября, сообщается на сайте арбитража.

Сумма требований — почти 24,7 млн руб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти новосибирской области заявили о неэффективном управлении руководства футбольного клуба «Сибирь» — спортивный результат сезона команды — 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб решено было аннулировать и создать новый — ФК «Новосибирск».

Читайте также: Новосибирские власти решили создать новый «достойный» ФК вместо «Сибири»

17 июня генеральный директор клуба Константин Кричевский сообщил, что история футбольного клуба «Сибирь» завершена.

Читайте ранее в этом сюжете: Гендиректор ФК «Сибирь»: история клуба завершена