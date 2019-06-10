Новосибирские власти решили создать новый «достойный» ФК вместо «Сибири»

Новосибирск, , 15:37 — REGNUM В Новосибирской области появится новый футбольный клуб. Такое решение было принято сегодня, 10 июня, на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он будет создан как автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск». Учредителем выступит область в лице министерства физической культуры и спорта.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Жукова, решение о создании нового футбольного клуба было принято властями по нескольким причинам, основная из них — неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба «Сибирь», спортивный результат сезона которого — 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это место не позволило «Сибири» остаться в составе ФНЛ и впервые с 2005 года «Сибирь» вынуждена перейти во второй дивизион соревнований — первенство Профессиональной футбольной лиги в зоне «Восток».

Как рассказали в областной администрации, проект распоряжения готовился в сжатые сроки, чтобы успеть подать заявку на лицензирование для участия в первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ в зоне «Восток».

Главная задача нового футбольного клуба — по итогам предстоящего сезона вернуться в состав Футбольной национальной лиги.

«Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что ввиду того что футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра, — сказал Андрей Жуков.

Он уверил, что в текущем спортивном сезоне среди болельщиков будет проведён общественный опрос о названии ФК и его логотипе. И при необходимости, с учётом мнений болельщиков, клуб будет переименован до старта в сезон 2020−2021 годов.

«Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России, а для болельщиков посещение футбольных матчей должно стать максимально комфортным, для этого необходимо перенять лучшие практики организации футбольных матчей», — заявил Жуков.

В итоге правительство Новосибирской области одобрило проект распоряжения о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск».

На официальном сайте ФК «Сибирь» опубликовано обращение клуба к своим болельщикам.

«По итогам сезона 2018−2019 футбольный клуб «Сибирь» занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и впервые за последние 15 лет опустился во Второй дивизион российского футбола, — говорится в нём. — Уверены, вы останетесь с нами и сейчас, когда нашему клубу, по спортивному принципу, приходится сделать шаг назад, чтобы затем шагнуть на два шага вперёд. Где-то мы ошибались, в чем-то были неправы, но совершенно точно, что все мы всегда были нацелены на достижение максимального спортивного результата. Простите, что в минувшем сезоне ваши ожидания были обмануты. Работа в футбольном клубе «Сибирь» продолжается непрерывно. В настоящее время клуб решает целый ряд организационных и спортивных вопросов, что позволит с уверенностью смотреть в будущее новосибирского футбола. В ближайшее время состоится встреча руководства клуба с учредителями, на которой будут решены кадровые вопросы, и определится, как наша команда будет готовиться к новому сезону. Несомненно, что перед футбольным клубом «Сибирь» будут поставлены самые высокие турнирные задачи».

Отметим, что ФК «Сибирь» появился в 1926 на авиазаводе и долгое время назывался «Чкаловец» или «Чкаловец-1936». Как «Сибирь» ФК выступает с 2006 года.