Новосибирские власти решили создать новый «достойный» ФК вместо «Сибири»

Новосибирск,
10 июня 2019, 15:37 — REGNUM
По словам заместителя губернатора региона Андрея Жукова, решение о создании нового футбольного клуба было принято властями по нескольким причинам, основная из них — неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба «Сибирь», спортивный результат сезона которого — 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это место не позволило «Сибири» остаться в составе ФНЛ и впервые с 2005 года «Сибирь» вынуждена перейти во второй дивизион соревнований — первенство Профессиональной футбольной лиги в зоне «Восток».
Главная задача нового футбольного клуба — по итогам предстоящего сезона вернуться в состав Футбольной национальной лиги.
«Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что ввиду того что футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра, — сказал Андрей Жуков.
Он уверил, что в текущем спортивном сезоне среди болельщиков будет проведён общественный опрос о названии ФК и его логотипе. И при необходимости, с учётом мнений болельщиков, клуб будет переименован до старта в сезон 2020−2021 годов.
«Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России, а для болельщиков посещение футбольных матчей должно стать максимально комфортным, для этого необходимо перенять лучшие практики организации футбольных матчей», — заявил Жуков.
В итоге правительство Новосибирской области одобрило проект распоряжения о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск».
На официальном сайте ФК «Сибирь» опубликовано обращение клуба к своим болельщикам.
«По итогам сезона 2018−2019 футбольный клуб «Сибирь» занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и впервые за последние 15 лет опустился во Второй дивизион российского футбола, — говорится в нём. — Уверены, вы останетесь с нами и сейчас, когда нашему клубу, по спортивному принципу, приходится сделать шаг назад, чтобы затем шагнуть на два шага вперёд. Где-то мы ошибались, в чем-то были неправы, но совершенно точно, что все мы всегда были нацелены на достижение максимального спортивного результата. Простите, что в минувшем сезоне ваши ожидания были обмануты. Работа в футбольном клубе «Сибирь» продолжается непрерывно. В настоящее время клуб решает целый ряд организационных и спортивных вопросов, что позволит с уверенностью смотреть в будущее новосибирского футбола. В ближайшее время состоится встреча руководства клуба с учредителями, на которой будут решены кадровые вопросы, и определится, как наша команда будет готовиться к новому сезону. Несомненно, что перед футбольным клубом «Сибирь» будут поставлены самые высокие турнирные задачи».
Отметим, что ФК «Сибирь» появился в 1926 на авиазаводе и долгое время назывался «Чкаловец» или «Чкаловец-1936». Как «Сибирь» ФК выступает с 2006 года.