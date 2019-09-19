Москва, , 12:31 — REGNUM 43% водителей в России не против пересесть на велосипед, если бы у них была возможность вместо автомобиля использовать другой вид транспорта. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наибольшее число сторонников велосипедов в возрастной категории водителей от 35 до 44 лет. Доля таких 56% от общего числа желающих пересесть на велосипед. Следом идёт возрастная группа от 25 до 34 лет. Их доля — 44%.

Также стоит отметить, что 33% водителей были бы готовы пересесть на электромобиль. Из них 51% — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Меньше всего желающих использовать вместо машины электромопед или электроскутер (10%), электросамокат (9%) и электровелосипед (6%).

Опрос был проведён 17 сентября 2019 года. В нем приняло участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Он будет проводится с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Целью эксперимента является контроль оборота велосипедов и велосипедных рам в России. Кроме того, данная мера, по мнению инициаторов эксперимента, поможет защитить интересы производителей и потребителей этой продукции.

Читайте также: Президент Туркмении приехал на велосипеде на учения спецназа