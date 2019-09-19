Москва, , 08:01 — REGNUM Комфортный уровень жизни доступен вышедшим на пенсию жителям РФ, если их доход остается на уровне 80−100% от зарплаты. Пенсионеры, у которых нет поддержки и накоплений, зачастую отказываются от развлечений и активного досуга, экономят на одежде и еде, говорится в исследовании Сбербанка.

«Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%», — отмечено в сообщении.

По данным Росстата за второй квартал 2019 года, минимальный месячный набор продуктов обходится пенсионеру в 4 632 рубля при средней пенсии в 15,4 тыс. рублей. Среди не имеющих накоплений пенсионеров 64% отказываются от ранее намеченных покупок, 45% экономят на одежде, 82% в целом снижают расходы.

В банке указывают на пользу самостоятельных пенсионных накоплений. Так, около 60% клиентов негосударственного пенсионного фонда Сбербанка тратят на питание менее половины месячного дохода. Продолжают путешествовать по стране 19% из них, за границу выезжают 11%.

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