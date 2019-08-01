Москва, , 11:23 — REGNUM

В России работающим пенсионерам повысили страховые пенсии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пенсионного фонда России, перерасчёт автоматически произведён с 1 августа 2019 года.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, пенсии вырастут у тех получателей, за которых в 2018 году работодатели перечислили страховые взносы. Сумма прибавки будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. Однако ограничена тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года.

«То есть 261,72 рубля», — уточнили в ПФР.

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Пересчёт страховых пенсий затронет почти 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий неработающим пенсионерам в России с начала 2019 года составила 7,05%. Так, с 1 апреля 2019 года были повышены на 2% государственные и социальные пенсии. А с 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% и денежное довольствие военнослужащим.

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