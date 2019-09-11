11 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Между госзаказчиком и главным проектировщиком проекта гидроузла в Нижегородской области нет согласия. Такой вывод можно сделать, изучив базу арбитража. В ней уже четыре спора между сторонами, к компромиссу в которых они не смогли прийти в досудебном порядке.

Анастасия Степанова, , 07:32 — REGNUM ООО «Техтрансстрой» — самарский проектировщик нижегородского гидроузла, призванного решить проблему с судоходством на Волге, выиграл очередной иск к заказчику — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». На очереди рассмотрение ещё двух споров между сторонами. ИА REGNUM выясняло, с чем же не согласны стороны, что пришлось обращаться в суд для разрешения конфликтов.

Суд

Предыстория

Проект гидроузла затрагивает интересы Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области и берёт своё начало в далёком 1967 году, когда строилась Чебоксарская ГЭС. Запуск на первом этапе прошёл на пониженной отметке в 63 метра, хотя проектом предполагалось 68 метров. Поднять до проектных значений её должны были в 1987 году при завершении стройки, но прошли годы, а водохранилище всё так же имеет не проектную отметку. Это в итоге за десятилетия привело к обмелению великой русской реки, и, как следствие, пропускную способность пришлось лимитировать. Это затруднило судоходство на Волге, особенно проблемным стал 54-километровый участок от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов.

Гидроэнергетики, власти Чувашии настаивали, что решением может стать подъём уровня водохранилища, а власти двух других регионов были против, выражая опасения возможного затопления. В Марий Эл даже посчитали возможный ущерб, оценив его почти в 690 млрд рублей.

Нижегородские власти предложили альтернативу, назвав её единственно возможной — низконапорный гидроузел, который и проектирует самарское ООО «Техтрансстрой». Идею оценили в 43 млрд рублей, включили в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта, не учли одного — позиции жителей. Нижегородцы, ознакомившись с идеей в ходе слушаний, были шокированы и выступили с протестом, да таким, что прочно вошёл в медиаповестку страны. По словам жителей Балахны, что пострадает больше всех, строительство приведёт к затоплению, а то и к общему ухудшению экоситуации и качества питьевой воды в регионе. Ведь в зону затопления попадут кладбища, могильники и многое другое. Это мнение поддержали и некоторые сотрудники Роспотребнадзора.

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Власти региона в свою очередь решили идти на диалог с жителями, пообещав доработать часть вопросов по экологии.

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А тем временем согласия нет не только между жителями и инициаторами, но и, как выяснилось, между госзаказчиком — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и проектировщиком — ООО «Техтрансстрой».

Для справки: Госконтракт на проектирование стоимостью порядка 962,5 млн рублей был заключён в мае 2017 года.

Дела судебные

8 сентября 2019 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск о взыскании денежных средств, поданный к ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Изначально сумма претензий проектровщиком заявлялась в размере 13 716 729 рублей 67 копеек, но в ходе слушаний произошло снижение. Истец отказался от исковых требований на сумму 2,7 млн рублей. А в итоге суд взыскал всего лишь 120,5 тыс. рублей неустойки, отказав в остальной сумме, но вердикт ещё может быть обжалован.

Это не первый судебный спор проектировщика и заказчика, и не последний. 17 и 31 октября 2019 года арбитраж рассмотрит ещё два иска: от проектировщика об обязании ответчика принять выполненные истцом работы, взыскании задолженности в размере более 17,172 млн рублей, неустойки — более 790 тыс. рублей и от заказчика (ФБУ) — о взыскании свыше 28,751 млн рублей.

При этом в мае 2019 года проектировщик уже судился с заказчиком, взыскав свыше 54,256 млн рублей задолженности. В вышестоящей инстанции вердикт устоялся в августе 2019 года.

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Быть или не быть гидроузлу?

После сообщений различных СМИ о возможном отказе от спорного и вызвавшего недовольство жителей проекта в начале сентября 2019 года стало известно, что нижегородскому гидроузлу всё же быть. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство РФ не планирует отказываться от проекта. Он также уточнил, что проблемой является нахождение Балахны ниже отметки по уровню воды, что может привести к подтоплению значительных территорий. На сегодня решается вопрос компенсаций, а также идёт разработка проекта, который, по заверениям властей, должен будет помочь решить проблему судоходства на проблемном отрезке.

Акимов фактически опроверг все слухи об отложении проекта, дав однозначный ответ — отказываться от идеи не планируют.

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