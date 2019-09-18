Москва, , 07:46 — REGNUM Жители Крыма получат возможность снимать наличные средства с банковских карт на кассах магазинов. Сроки запуска этой услуги на полуострове будут зависеть от готовности банков — участников уже проводимого в ряде регионов России эксперимента, который теперь решили распространить и на южную часть страны. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

Читайте также: На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

По его словам, которые приводит газета «Известия», каких-либо трудностей при реализации услуги на полуострове возникнуть не должно. Поскольку в Крыму действует эквайринг (возможность оплачивать товары и услуги безналичным способом), а в магазинах принимают карты международных платежных систем.

Отмечается, что реализация этого сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности, в рамках которой для Крыма разработана специальная «дорожная карта».

Также по теме: На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ

Эксперты уверены, что услуга по снятию наличных средств с банковских карт на кассах магазинов будет широко востребована жителями полуострова. Так, в Крыму на сегодня работают семь банков и все они находятся под санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуковов сообщил, что услуга по снятию наличных денег с банковских карт на кассах магазинов уже начала действовать в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселённых пунктов в ряде регионов России. Однако крупнейшие российские банки заинтересованы в расширении этого эксперимента по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ тестируется система снятия «налички» на кассах магазинов