Москва, , 07:30 — REGNUM

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Как сообщил заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуковов, в настоящее время такая услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселённых пунктов в ряде регионов России. Однако крупнейшие российские банки заинтересованы в расширении этого эксперимента по всей стране.

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Понадобится время, чтобы привыкнуть к снятию наличных на кассах — эксперт

Так, провести эксперимент с выдачей наличных при покупке в магазинах «Пятерочка» уже в 2019 году планирует X5 Retail Group, сообщает газета «Известия». Добавим, что услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт», а также Россельхозбанке. В Промсвязьбанке пилотный проект стартует в IV квартале, а банк «Возрождение» пока только рассматривает возможность внедрения услуги.

Отмечается, что воспользоваться услугой жители страны смогут при совершении какой-либо покупки. В Ассоциации банков России обеспокоены, что такое условие может стать нарушением прав потребителей. За разъяснениями по этому вопросу АБР обратилась в Роспотребнадзор, однако пока ответ в ведомстве не предоставили.

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Войлуков подчеркнул, что после распространения эксперимента на всю страну удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят жители небольших деревень.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года услугу снятия наличных через кассы магазинов в России в тестовом режиме запустила платёжная система VISA. Партнёром VISA по этому пилотному проекту стал Россельхозбанк, работала система в сети магазинов «Русский пармезан». Владельцы карт VISA могут снимать наличные со счета не только по карте, но и при помощи смартфона.

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