София, , 15:37 — REGNUM Верховный административный суд Болгарии 16 сентября прекратил дело, открытое после решения Комиссии по защите конкуренции о выборе подрядчика для строительства участка газопровода «Турецкий поток». Соответствующее решение обнародовала пресс-служба суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из документа, суд оставил без рассмотрения жалобу консорциума Gas Development and Expansion in Bulgaria на основании отзыва иска одним из его участников — зарегистрированной в Люксембурге компанией Completions Development Sarl, аффилированной с российской «Трубной металлургической компанией».

Тендер на строительство болгарского участка «Турецкого потока» в апреле выиграл саудовско-итальянский консорциум Arkad, однако месяц спустя компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» отказалась от контракта с Arkad в связи с непредоставлением консорциумом всей необходимой документации в установленный срок.

После этого было принято решение о передаче права на строительство другому участнику тендера — Gas Development and Expansion in Bulgaria, в который помимо Completions Development Sarl входят итальянские Bonatti S.p.A. и Max Streicher S.p.A.

Arkad оспорил данное решение в Комиссии по защите конкуренции, которая в июле удовлетворила жалобу. В связи с этим Gas Development and Expansion in Bulgaria направлял иск в Верховный административный суд, однако теперь он отозван. Таким образом, право на строительство газопровода по территории Болгарии остаётся за саудовско-итальянским консорциумом.

Следует отметить, что контракт на строительство «Турецкого потока» в Болгарии предполагалось заключить ещё в июне. Теперь же из-за спора вокруг тендера оказались сорваны планы по частичному запуску участка газопровода до Сербии с начала 2020 года, а с учётом предложенных Arkad сроков строительства остаются под угрозой срыва и планы по запуску газопровода на полную мощность с 2021 года — до Сербии, Венгрии, Австрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Это вынуждает Россию продолжить поставки газа через Украину, от которых «Газпром» рассчитывал отказаться после истечения контакта с начала 2020 года.

Читайте подробнее: Болгария срывает запуск «Турецкого потока» до Сербии с 2020 года