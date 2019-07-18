София, , 15:18 — REGNUM

Планы по частичному запуску участка российского газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии до Сербии с начала 2020 года оказались под угрозой срыва из-за спора между участниками тендера, пишет болгарское издание «Капитал».

Ранее компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» отказалась от контракта с саудовско-итальянским консорциумом Arkad, победившим в тендере на строительство болгарского участка газопровода, в связи с непредоставлением консорциумом всей необходимой документации в установленный срок. Сообщалось, что из 30 необходимых документов от консорциума было получено всего четыре.

После этого было приняло решение о передаче права на строительство другому участнику тендера — консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria, в который входят люксембургская компания Completions Development Sarl, аффилированная с российской «Трубной металлургической компанией», а также итальянские Bonatti S.p.A. и Max Streicher S.p.A.

Arkad направил жалобу в болгарскую комиссию по защите конкуренции, которая в начале июля была удовлетворена. А на днях Верховный административный суд Болгарии окончательно запретил «Булгартрансгазу» заключать договор с Gas Development and Expansion in Bulgaria до тех пор, пока не будет окончательно решён спор с победителем тендера.

Следует отметить, что контракт на строительство участка «Турецкого потока» в Болгарии намеревались заключить ещё в июне. По условиям тендера, выбранная компания берёт на себя инвестиционное проектирование, разработку рабочего проекта, доставку всех необходимых материалов и оборудования, а также прокладку и ввод в эксплуатацию 474-километрового участка газопровода до сербской границы.

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria предлагал выполнить данные работы за 1,7 млрд евро за 615 дней, либо за 2,4 млрд евро в 250-дневный срок. В свою очередь Arkad выражал готовностьвыполнить работы в аналогичные сроки, но значительно дешевле — за 1,1 млрд или за 1,3 млрд евро соответственно.

В начале года «Булгартрансгаз» провёл аукцион по бронированию мощностей для начала частичной подачи газа в страну и его транзита в Сербию уже с 1 января 2020 года. Предполагается, что в следующем году в Сербию должно быть поставлено 4 млрд кубометров газа, а с 2021 года начнёт поставляться полный объём — свыше 12 млрд кубометров.

Между тем, строительство болгарского участка газопровода до сих пор не началось, и даже если работы будут начаты в самое ближайшее время, Болгария никак не успеет выполнить в срок взятые на себя обязательства по договору с «Газпромом», что вынуждает российскую сторону продолжить пользоваться украинским маршрутом поставок и в 2020 году.