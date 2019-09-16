Москва, , 10:52 — REGNUM Специалисты Богучанской ГЭС вывели в капитальный ремонт гидроагрегат №2, сообщает 16 сентября пресс-служба компании «РусГидро».

Текущий ремонт проводится в 2019 году на всех гидроагрегатах станции, пояснили в компании. Так, на агрегатах с третьего по седьмой будет проведен осмотр статора турбины по факту наработки 6000 часов с момента ввода в эксплуатацию. Работы проводятся таким образом, чтобы оборудование не простаивало более 15 дней, и при этом основная их часть завершилась в осенне-зимний период.

Накануне вывода второго агрегата на нём завершились вибрационные испытания, а в рамках основного периода работ будет выполнен ремонт генераторного и турбинного подшипников, рабочего колеса, подпятника и системы торможения. Также персонал электростанции выполнит контроль технического состояния крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегата методами неразрушающего контроля и протяжку шпилек стыковых плит обода ротора.

Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции 2997 мегаватт и среднегодовая проектная выработка 17,6 млрд кВтч. Она замыкает пятерку отечественных гидрогенераторов, пропустив вперед Саяно-Шушенскую, Красноярскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС.

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