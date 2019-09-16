Пекин, 16 сентября 2019, 10:35 — REGNUM Экономика Китая успешно преодолела последствия экономической нестабильности на международной арене, в текущем году темпы роста китайского ВВП останутся на запланированном уровне, заявил 16 сентября представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Китайская юань
Китайская юань
David Dennis

По его словам, важную роль в поддержании темпов роста китайской экономики играют предприятия с применением передовых наукоемких технологий, по итогам восьми месяцев 2019 года этот сектор продемонстрировал заметный рост — динамика составила 8,4%.

«Для выполнения планового показателя (по увеличению ВВП) уже существует основа, созданы необходимые условия. Мы говорим это с уверенностью», — цитирует ТАСС Линхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Федеральной резервной системы (ФРС) США, уже к началу 2020 года мировая экономика может потерять около $850 млрд. К таким потерям приведёт неопределённость торговой политики, вызванная торговой войной Соединенных Штатов и Китая. Эксперты отмечают, что неопределённость торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Читайте также: Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики