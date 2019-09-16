Пекин, , 10:35 — REGNUM Экономика Китая успешно преодолела последствия экономической нестабильности на международной арене, в текущем году темпы роста китайского ВВП останутся на запланированном уровне, заявил 16 сентября представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

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По его словам, важную роль в поддержании темпов роста китайской экономики играют предприятия с применением передовых наукоемких технологий, по итогам восьми месяцев 2019 года этот сектор продемонстрировал заметный рост — динамика составила 8,4%.

«Для выполнения планового показателя (по увеличению ВВП) уже существует основа, созданы необходимые условия. Мы говорим это с уверенностью», — цитирует ТАСС Линхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Федеральной резервной системы (ФРС) США, уже к началу 2020 года мировая экономика может потерять около $850 млрд. К таким потерям приведёт неопределённость торговой политики, вызванная торговой войной Соединенных Штатов и Китая. Эксперты отмечают, что неопределённость торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

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