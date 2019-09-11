Москва, , 12:44 — REGNUM Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики. Об этом 11 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, из-за противостояния Китая и США темпы роста мировой экономики замедляются, также падает спрос на энергоносители, что для России чувствительно.

«Поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов, уже к началу 2020 года мировая экономика может потерять около $850 млрд из-за неопределённости торговой политики, вызванной торговой войной США и Китая. Эксперты отметили, что неопределённость торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов»

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