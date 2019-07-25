Хабаровск, , 07:25 — REGNUM

Проект программы 2%-й ипотеки для дальневосточников согласован на правительственной подкомиссии под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Определен источник финансирования — это будет госпрограмма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У ипотеки будет беспрецедентная ставка — под 2% годовых. Кредит будет выдаваться на 20 лет, размер займа составит до 5 млн рублей. Мы настаиваем на том, чтобы ипотека была без первоначального взноса. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с Минфином РФ», — сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Критерии получения льготной ипотеки в ДФО будут минимальны: молодая семья, возраст до 35 лет хотя бы одного из супругов, получатель дальневосточного гектара, взявший землю под ИЖС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года о разработке льготной ипотечной программы для ДФО в рамках Национальной программы по развитию Дальнего Востока сообщил полпред президента Юрий Трутнев. Изначально предполагалось, что ипотеку под 2% смогут брать многодетные семьи и получатели ДВ-гектаров, но позже власти решили расширить условия.