Москва, , 07:17 — REGNUM Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».

Отмечается, что стороны запланировали к 1 ноября 2019 года предоставить предложения по «дорожным картам» объединения экономик двух стран, а к концу 2020 года планируется подготовить шаги на законодательных уровнях. Начало же работ по большинству пунктов договора предполагается с 1 января 2021 года.

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По данным издания, самым важным, что предполагается объединять, являются налоговые системы. Также предполагается объединение таможенной политики и создание регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Также документ предполагает объединение платежных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Отметим, в начале августа министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что Москва и Минск договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в рамках Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией является «безусловным приоритетом белорусской внешней политики».

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