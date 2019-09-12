Минск, , 12:54 — REGNUM «Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — заявил сегодня, 12 сентября, Александр Лукашенко послу России Дмитрию Мезенцеву во время церемонии вручения верительных грамот.

Лукашенко отметил, что сейчас в отношениях Белоруссии и России особое внимание уделено строительству Союзного государства. В связи с этим он отметил: «Мы с президентом России договорились, что в канун знаковой даты — 20-летия подписания Договора о создании нашего союза — должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, церемония состоялась в новом президентском дворце Лукашенко. Верительные грамоты ему вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Евросоюза.

Обращаясь к послам, белорусский лидер заявил, что Запад всегда упрекал официальный Минск в скучных электоральных кампаниях. Сейчас же — во время почти незаметной парламентской кампании, по мнению Александра Лукашенко, «уже очень весело».