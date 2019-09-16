Москва, , 07:16 — REGNUM Торги по рублевым парам 13 сентября завершились разнонаправленно. Торги на нефтяном рынке проходили спокойно, поэтому на внутреннем валютном рынке участники рынка в своих решениях больше опирались на новости по предстоящим переговорам между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Как стало известно, Китай принял решение возобновить покупку определенного объема соевых бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

На фоне оптимизма, что США заключат соглашение с Китаем, пара доллар/рубль снизилась до 64,14 руб., евро/рубль — до 71,09 руб. Рубль закрылся в минусе против британского фунта, который на Форекс вырос на оптимизме вокруг Brexit. Риски жесткого Брекзита и рецессии в Великобритании в последнее время ослабли, поэтому спекулянты охотно стали покупать британскую валюту по всему рынку, включая рубль. Пара фунт/рубль повысилась на 0,64%, до 80,40 руб.

Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх. Рост котировок составил больше 10%. Участники рынка отреагировали на новости из Саудовской Аравии.

Днем 14 сентября сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» — хуситы, с помощью десяти дронов устроили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар удалось локализовать. По данным Reuters, добыча нефти сократилась вдвое — с 10 млн баррелей в день до 5 млн.

Баррель нефти Brent подорожал $68,38. Сегодня, 16 сентября, с утра нефть стоит $66,16. На Форексе пара доллар/рубль торгуется ниже 64 руб. Можно предположить, что торги на Мосбирже откроются резким снижением по рублевым парам примерно на 50−60 копеек.

Неожиданное подорожание нефти на 13,5% является положительным фактором для российской валюты. В связи с этим по паре доллар/рубль можно присматриваться к уровню 63,25 руб. На этой неделе рубль кроме нефтяного рынка получит поддержку от налогового периода.

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